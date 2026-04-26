Подмосковным водителям рекомендовали не выезжать на летней резине в ближайшие дни

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей не выезжать на летней резине до вечера среды из-за прогнозируемых дождя и снега.

"Неделя в Московском регионе начнется с ухудшения погоды. По прогнозам, до вечера среды ожидается дождь и снег, ветер усилится до 20 м/с, а на дорогах местами возможна гололедица. Следите за погодой и не выезжайте на летней резине", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в воскресенье.

В региональном Минтрансе водителям также посоветовали не отвлекаться на телефон во время управления автомобилем, держать дистанцию, избегать резких маневров, а также заранее снижать скорость у пешеходных переходов и остановок.

Также не рекомендуется парковать автомобили у деревьев и шатких конструкций.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье "желтый" уровень погодной опасности из-за надвигающихся на Московский регион сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и снега, а также усиления ветра до 15-20 м/с.

Подмосковным водителям рекомендовали не выезжать на летней резине в ближайшие дни

