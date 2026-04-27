Сильные осадки сохранятся в столичном регионе до утра среды

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Циклон стал причиной непогоды в Москве, сильные осадки в виде снега и мокрого снега будут продолжаться в Московском регионе до утра среды, днем их интенсивность уменьшится, а в предстоящие выходные уже будет появляться солнце, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Со вчерашнего дня мы находимся под воздействием циклона, сегодня он тоже кружит над нами, но постепенно перемещается на север, идет в сторону Вологды. Но мы будем находиться в его тыловой части. То есть ветры ещё будут сильные, осадки будут продолжаться, но уже меньшей интенсивности. Только ночью во вторник они могут быть местами сильные еще", - сказала Макарова.

Она уточнила, что во вторник в Московском регионе пройдут умеренные и сильные осадки в виде снега и мокрого снега, поэтому временный снежный покров сохранится во вторник. В ночь на среду умеренные осадки будут отмечаться в отдельных районах Москвы и Подмосковья.

В среду днем интенсивность осадков уменьшится, отметила Макарова. Ожидается, что в среду в Москве выпадет 1-3 мм осадков ночью и 1-2 мм днем: "то есть, мы уже их не особо заметим". 30 апреля, по словам Макаровой, осадки будут уже "символические", выпадет около 1 мм.

Говоря о временном снежном покрове, Макарова отметила, что он может наблюдаться в Москве и в Подмосковье до среды.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 28 апреля прогнозируется мокрый снег и снег, местами сильный, налипание мокрого снега, гололедица. Температура в Москве ночью минус 1 - плюс 1, по области от минус до плюс 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 2 - плюс 4, по области от 0 до плюс 5. Сохранится ветер с порывами в ночные часы до 20 м/с, а днем - до 17 м/с.

В среду, 29 апреля, ночью уже будут небольшие и местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, в Москве 0 - плюс 2, по области минус 2 - плюс 3. Днем осадки будут в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха в Москве будет плюс 3 - плюс 5, по области от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ветер будет с порывами до 11 м/с.

В четверг, 30 апреля, облачно с прояснениями, ночью и днем осадки прогнозируются местами, они будут в виде дождя и мокрого снега. Ночью в Москве минус 1 - плюс 1 градус, по области от минус 3 до плюс 2, днем, температура поднимется до плюс 5 - плюс 7, по области до плюс 8 градусов.

В пятницу и субботу, 1 мая и 2 мая, будет облачно с прояснениями, в пятницу возможен местами небольшой дождь. В пятницу ночью минус 2 - плюс 3, днем плюс 6 - плюс 11, в субботу - ночью минус 1 - плюс 4, днем - плюс 7 - плюс 12.

Гидрометцентр Москва Марина Макарова
