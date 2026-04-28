Температура до плюс 19 ожидается в Москве на майских праздниках

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Улучшение погоды прогнозируется в Москве и Подмосковье на майские праздники, в воскресенье столбики термометров могут подняться до плюс 19 градусов, что соответствует климатической норме, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"На улучшение погоды можно рассчитывать на майские праздники", - сказала Паршина.

Она уточнила, что 1 мая будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки, ночная температура будет в диапазоне минус 1 - плюс 4 градуса, днем воздух прогреется до плюс 6 - плюс 11 градусов. 2 мая прогнозируется переменная облачность и без осадков, ночью плюс 2 - плюс 7, а днем столбики термометров могут подняться до плюс 10 - плюс 15 градусов.

3 мая прогнозируется небольшая облачность и без осадков. Ночью вновь плюс 2 - плюс 7 градусов, а днем - плюс 14 - плюс 19. Таким образом, в воскресенье температура вернется к своей климатической норме.

Паршина отметила, что, по предварительным прогнозам, возвращения холодов в последующие дни не ожидается. Температура будет около плюс 15 градусов, но прогнозируются небольшие дожди.

"Возвращения холода не ждем, наоборот, идет потепление у нас в начале мая. Но, конечно, может быть, что в мае будет возвращение холодов, но не в первых числах", - отметила метеоролог.