АТОР отметила, что россияне стали выбирать более дешевый отдых на майские

В целом спрос на путешествия на майские праздники снизился на 19% в годовом выражении

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российские туристы на майские праздники стали выбирать более дешевые варианты отдыха, включая направления ближе к дому или отели вместо санаториев на Ставрополье, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

"На майские праздники на внутреннем рынке спросом пользуются, в первую очередь, направления, где тепло. Это Краснодарский край, а в Краснодарском крае, в первую очередь, Анапа. На фоне относительно положительных новостей об экологической ситуации туристы активизировались, и по динамике по сравнению с маем 2025 года Анапа вырвалась в топы. В абсолютном выражении это, конечно, Сочи и Геленджик. Эти три города Краснодарского края пользуются наибольшим спросом у наших путешественников на майские праздники", - сказала она.

В топ-5 направлений на внутреннем рынке входит также Ставропольский край.

"Санатории весьма востребованы, но есть одна интересная тенденция, которую мы не наблюдали в предыдущие годы. Ставропольский край в 2024-2025 годах был хитом продаж. И понятно, что, видя такой высокий спрос на все виды размещения, там каждый год повышали цены. Как считают туроператоры, психологический потолок стоимости санаторно-курортного отдыха в Кавминводах уже достигнут. Поэтому в этом году есть интересная тенденция, когда люди бронируют просто отели без санаторной составляющей. И отдельно выбирают какое-то лечение, оздоровление, приезжают в близлежащие санатории для получения процедур", - добавила Ломидзе.

Традиционно популярны для отдыха на внутреннем рынке на майские праздники Петербург, Крым, Москва и Подмосковье.

"Одна из важных тенденций этих майских праздников - большая часть туристов старается не уезжать далеко от дома. Вроде бы это внутренний рынок, и геополитика не должна этого коснуться, но, тем не менее, это обстоятельство учитывается, чтобы достаточно быстро можно было вернуться домой", - добавила она.

В связи с таким запросом, по словам эксперта, стали пользоваться более высоким спросом близлежащие к Москве и Подмосковью регионы. Это Тульская, Калужская области, где отдых дешевле, чем в столичном регионе.

По данным АТОР, спрос на путешествия по России на майские праздники снизился на 19% по сравнению с майскими 2025 года.