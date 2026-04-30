Поиск

Москвичей предупредили о мошенниках, приходящих под видом коммунальщиков

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Москвичам следует остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним домой в майские праздники, притворившись коммунальщиками, предупреждает столичный комплекс городского хозяйства в четверг.

"Городские службы в дни майских праздников не проводят обходы квартир и плановые проверки. Необходимо помнить, что, если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения. Выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается", - приводятся в сообщении комплекса слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В комплексе констатировали, что мошенники, нередко представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей.

"Чаще всего в качестве жертвы они выбирают пожилых людей, пенсионеров, предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - сообщили в пресс-службе комплекса.

Там напомнили, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб.

Петр Бирюков Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

До плюс 20 градусов прогнозируется в Москве на первые майские праздники

В Москве ученица 4-го класса ранила учителя ножом

Пять человек задержаны по делу о пожаре с погибшими в Москве

 Пять человек задержаны по делу о пожаре с погибшими в Москве

СКР сообщил о росте жертв пожара в московском районе Аэропорт до восьми человек

Температура до плюс 19 ожидается в Москве на майских праздниках

 Температура до плюс 19 ожидается в Москве на майских праздниках

Число жертв пожара в строящемся здании на севере Москвы увеличилось до семи

Три человека погибли при пожаре в строящемся здании на севере Москвы

Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате пожара на севере Москвы

 Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате пожара на севере Москвы

В Подмосковье из-за падения деревьев пострадали семь человек

 В Подмосковье из-за падения деревьев пострадали семь человек

Интенсивность осадков в Москве уменьшится во второй половине дня

 Интенсивность осадков в Москве уменьшится во второй половине дня
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1978 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9188 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов