Москвичей предупредили о мошенниках, приходящих под видом коммунальщиков

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Москвичам следует остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним домой в майские праздники, притворившись коммунальщиками, предупреждает столичный комплекс городского хозяйства в четверг.

"Городские службы в дни майских праздников не проводят обходы квартир и плановые проверки. Необходимо помнить, что, если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения. Выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается", - приводятся в сообщении комплекса слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В комплексе констатировали, что мошенники, нередко представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей.

"Чаще всего в качестве жертвы они выбирают пожилых людей, пенсионеров, предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - сообщили в пресс-службе комплекса.

Там напомнили, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб.