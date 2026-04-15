Госдума не поддержала инициативу об отключении ЖКУ только по решению суда

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Госдума отклонила законопроект, который предлагал запретить ресурсоснабжающим организациям приостанавливать или ограничивать подачу коммунальных услуг за долги без вступившего в законную силу решения суда.

"Ограничение ресурсоснабжения со стороны поставщика услуг в действующем законодательстве может быть обусловлено не только неплатежами потребителя услуг, но и целым спектром иных причин, в том числе аварийными и чрезвычайными ситуациями. В таких случаях необходимо оперативное реагирование. (...) Государственно-правовое управление президента РФ, Минстрой, Верховный суд РФ законопроект не поддержали", - сказал на заседании член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Аверов.

Кроме того, по словам Аверова, законопроект не определяет вид судопроизводства. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет увеличение объема дел, рассматриваемых в судах.

Документом предлагалось внести изменения в статью 157 Жилищного кодекса РФ. Авторы инициативы предлагали, что отключение отопления, газа, электричества, холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах и жилых домах возможно только на основании судебного решения.