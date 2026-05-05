Мэрия Москвы предупредила о возможной грозе

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Москве местами возможна гроза, сообщил столичный комплекс городского хозяйства со ссылкой на метеопрогноз.

"В ближайший час и до 18:00 5 мая в столице ожидаются сильный ветер с порывами до 15 м/с, местами гроза", - говорится в сообщении.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Первые майские грозы в столичном регионе возможны 5-7 мая, предупреждал ранее Гидрометцентр.