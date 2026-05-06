Отопление начнут отключать в Москве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в среду приступят к отключению отопления в Москве.

Как сообщила ранее пресс-служба комплекса, "в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха с 00:00 6 мая начнется плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы".

В общей сложности, сообщили в комплексе, предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов. Отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.