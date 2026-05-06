Почти 140 пунктов управления беспилотниками ВСУ уничтожены за сутки в зоне СВО

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 139 пунктов управления беспилотной авиацией армии Украины, заявили российские военные в среду.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 11 антенн связи и БПЛА, восемь терминалов Starlink, восемь наземных робототехнических комплексов. Поражены 11 пунктов управления БПЛА, а также 39 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 10 беспилотников противника", - сказал начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

Представитель группировки "Запад" Иван Бигма заявил, что за сутки силами группировки уничтожены 99 дронов, 82 тяжелых боевых квадрокоптера, шесть барражирующих авиационных боеприпасов, 47 пунктов управления БПЛА и 17 наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Представитель группировки "Восток" Михаил Герасимов сообщил об уничтожении за сутки 10 дронов и 20 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

По словам начальника пресс-центра группировки войск "Север" Василия Межевых, силы группировки за сутки уничтожили 61 украинский пункт управления беспилотной авиацией, 142 беспилотника, 65 тяжелых боевых октокоптеров R-18, четыре мотоцикла и шесть НРТК ВСУ.

