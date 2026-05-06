"Мост-парус" через Москву-реку в Мневниковской пойме откроют в 2027 году

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Москве строительство "моста-паруса", который свяжет Филевскую и Мневниковскую поймы, планируется завершить в следующем году, сообщил журналистам на стройке мэр столицы Сергей Собянин.

"Продолжаем развивать транспортную сеть "Большого Сити", район Шелепихинской набережной, Филевская, Мневниковская пойма, где идет активное инвестиционное развитие, строятся новые технопарки, офисы, жилые районы, спортивные объекты. Мы в 2024 году ввели (в эксплуатацию) Гагаринский мост, в 2025-м - мост Академика Королева. (Строим) еще один мостовой "переход" под условным названием "мост-парус", который должен быть запущен в 2027 году", - сказал он.

Он добавил, что мост строят по новым технологиям.

"Уникальным мост делает оригинальная схема крепления вант от 88-метрового пилона (10 см за каждый год 880-летней истории Москвы, которое отмечается в 2027 году) к пролетному строению через промежуточный адаптер-переходник в виде изящного "паруса", который и дал неофициальное название мосту. Эстетическим подарком для москвичей станет и светодинамическая подсветка элементов моста. Особенно красивый вид на мост будет открываться в вечернее время с набережных парка "Фили" и Мневниковской поймы", - уточнили в пресс-службе мэра.

Мост строят методом узловой сборки на сплошных подмостах, без остановки движения судов по реке. На данный момент готовность объекта составляет 35%. Автомобильный мост длиной 250 м с двумя полосами движения в каждом направлении свяжет Новозаводскую улицу в Филевской пойме с проектируемым проездом №1165 в Мневниковской пойме.

В декабре 2024 года был открыт Гагаринский мост в створе улицы Мясищева, связывающий Филевскую и Мнемниковскую поймы. Мост Академика Королева был открыт 9 сентября 2025 года - он соединил Филевскую пойму с Шелепихинской набережной.

"Новые мосты позволили создать автомобильную и пешеходную связь НКЦ со станцией "Мневники" Большой кольцевой линии метро, Северо-Западной хордой и районами, примыкающими к (району) Москва-Сити", - заключили в мэрии.