Поиск

"Мост-парус" через Москву-реку в Мневниковской пойме откроют в 2027 году

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Москве строительство "моста-паруса", который свяжет Филевскую и Мневниковскую поймы, планируется завершить в следующем году, сообщил журналистам на стройке мэр столицы Сергей Собянин.

"Продолжаем развивать транспортную сеть "Большого Сити", район Шелепихинской набережной, Филевская, Мневниковская пойма, где идет активное инвестиционное развитие, строятся новые технопарки, офисы, жилые районы, спортивные объекты. Мы в 2024 году ввели (в эксплуатацию) Гагаринский мост, в 2025-м - мост Академика Королева. (Строим) еще один мостовой "переход" под условным названием "мост-парус", который должен быть запущен в 2027 году", - сказал он.

Он добавил, что мост строят по новым технологиям.

"Уникальным мост делает оригинальная схема крепления вант от 88-метрового пилона (10 см за каждый год 880-летней истории Москвы, которое отмечается в 2027 году) к пролетному строению через промежуточный адаптер-переходник в виде изящного "паруса", который и дал неофициальное название мосту. Эстетическим подарком для москвичей станет и светодинамическая подсветка элементов моста. Особенно красивый вид на мост будет открываться в вечернее время с набережных парка "Фили" и Мневниковской поймы", - уточнили в пресс-службе мэра.

Мост строят методом узловой сборки на сплошных подмостах, без остановки движения судов по реке. На данный момент готовность объекта составляет 35%. Автомобильный мост длиной 250 м с двумя полосами движения в каждом направлении свяжет Новозаводскую улицу в Филевской пойме с проектируемым проездом №1165 в Мневниковской пойме.

В декабре 2024 года был открыт Гагаринский мост в створе улицы Мясищева, связывающий Филевскую и Мнемниковскую поймы. Мост Академика Королева был открыт 9 сентября 2025 года - он соединил Филевскую пойму с Шелепихинской набережной.

"Новые мосты позволили создать автомобильную и пешеходную связь НКЦ со станцией "Мневники" Большой кольцевой линии метро, Северо-Западной хордой и районами, примыкающими к (району) Москва-Сити", - заключили в мэрии.

Сергей Собянин Москва-река Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Московском регионе в четверг возможна гроза с градом

Рэпера Navai могут лишить водительских прав из-за аварии в центре Москвы

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до 17

Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве

 Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве

Москвичам советуют распечатывать билеты в театры и музеи из-за проблем со связью

Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве

 Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве

Отопление начнут отключать в Москве 6 мая

 Отопление начнут отключать в Москве 6 мая

Сбиты еще три БПЛА, летевших на Москву

Понижение температуры почти на 10 градусов ожидается в Московском регионе 8 мая

 Понижение температуры почти на 10 градусов ожидается в Московском регионе 8 мая

Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая

 Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2078 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9268 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов