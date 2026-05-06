В Москве прорвало еще одну трубу с водой

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Москве прорвало еще одну трубу с водой, теперь залило улицу Молдагуловой, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В ходе мероприятий по завершению отопительного сезона при подготовке участка теплосети к гидравлическим испытаниям на улице Молдагуловой Восточного административного округа (ВАО) зафиксировано вытекание воды. Участок локализован, утечка прекращена", - говорится в сообщении.

Сотрудники городских служб на месте аварии приводят в порядок проезжую часть.

Движение перекрыто по улице Молдагуловой на участке от Косинской улицы до Вешняковской улицы, предупредил Дептранс. Водителям придется выбирать пути объезда.

В соцсетях ранее сообщили, что на улице Молдагуловой на проезжую часть вытекла горячая вода.

Ранее в среду прорвало трубу с горячей водой на Федеративном проспекте. Там последствия аварии устранили.

