Мобильный интернет и смс ограничат в Москве и области в День Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Мобильный интернет, в том числе так называемый "белый список" сайтов, а также смс будут временно отключены в Москве и Подмосковье в субботу для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Как сообщила 7 мая пресс-служба Минцифры РФ, "для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету - в том числе к "белому списку" сайтов - и сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены". При этом в министерстве отметили, что "домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений".

Со своей стороны, "большая четверка" российских операторов связи - "Билайн", МТС, Т2 и Мегафон - накануне, 8 мая, предупредили своих абонентов о предстоящих ограничениях, сделав смс-рассылку с примерно одинаковым текстом.

"Для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий в День Победы 9 мая возможны временные ограничения в работе мобильного интернета, в том числе белых списков, а также смс на территории Москвы и области. Домашний интернет продолжит работать. Чтобы оставаться на связи, пожалуйста, используйте Wi-Fi и голосовые звонки", - говорилось в предупреждении операторов.

4 мая операторы "большой четверки" предупредили о возможных отключениях мобильного интернета и смс с 5 по 9 мая в Москве и Подмосковье по соображениям безопасности для подготовки и проведения праздничных мероприятий.

Ограничения мобильного интернета и смс были введены в Москве с утра 5 мая, продлились около четырех часов, примерно до 12:30 мск. "Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов", - сообщили тогда в Минцифры РФ.

6 мая операторы мобильной связи T2 и "Мегафон" вновь предупредили своих абонентов о возможных ограничениях мобильного интернета в ближайшие дни.

Однако на следующий день, 7 мая, пресс-служба Минцифры РФ заявила, "об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая. "При этом в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения", - предупредили тогда в министерстве. Информации о таких ограничениях в эти даты от пользователей не поступало.