В Москве и области с 5 по 9 мая могут ввести ограничения на мобильный интернет и SMS

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - "Большая четверка" российских операторов связи предупредила о временных ограничениях на мобильный интернет и SMS, которые могут быть введены в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности.

Оператор "Билайн" в своей смс-рассылке сообщила, что "в целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая". "Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков - функцию VoLTE в настройках смартфона", - добавил оператор.

Между тем МТС сообщила своим клиентам, что в этот период "в Москве и Московской области возможны временные ограничения мобильного интернета и SMS", из-за чего "могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и гео-сервисов". Компания рекомендовала абонентам "пользоваться домашним Wi-Fi".

Оператор T2 в своей рассылке сообщил, что "в целях безопасности на территории Москвы в преддверии майских праздников могут быть ограничения работы мобильного интернета, отправки и получения SMS", отметив, что "это не зависит от T2" и работоспособности сетей компании.

В свою очередь "Мегафон" предупредил свих абонентов в Москве, что "в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий могут наблюдаться сложности с работой интернета". "Ограничения направлены на обеспечение мер безопасности. Рекомендуем в этот период использовать Wi-Fi. Мы понимаем, как важно оставаться на связи, поэтому обычные звонки продолжат работать без изменений", - отметили в компании.

Сервис кратковременной аренды автомобилей "Ситидрайв" со своей стороны предупредил клиентов, что "в ближайшие дни связь может работать нестабильно, а на улицах возможны ограничения движения транспорта". "Если не получается начать или завершить аренду с первого раза, подождите немного и попробуйте ещё раз. При отсутствии мобильной сети подключитесь к ближайшему Wi-Fi. Если связь с автомобилем пропала, закройте дверь через Bluetooth - приложение само предложит опцию. Важно, чтобы телефон в этот момент находился рядом с машиной", - сообщили в "Ситидрайве".