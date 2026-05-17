Отменены несколько авиарейсов между Минском и Москвой

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ряд авиарейсов между Минском и аэропортом Шереметьево отменен в воскресенье.

Согласно информации на онлайн-табло национального аэропорта Минск, отменены вылеты рейсов авиакомпании "Аэрофлот" с отравлением в 11:40 и 14:45, а также "Белавиа" с отправлением в 14:40.

Отмены также затронули обратные рейсы из Шереметьево в минский аэропорт - "Аэрофлота" с вылетом из Москвы в 10:40 и 13:45, "Белавиа" с временем вылета 18:20.

Ранее в воскресенье пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила о падении обломков БПЛА на своей территории. Сообщалось, что обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. Пострадавших и разрушений нет, а сам аэропорт продолжает обслуживать пассажиров в штатном режиме, отмечали в пресс-службе.