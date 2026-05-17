Более 50 бортов ушло на запасные аэродромы в воскресенье из-за ограничений полетов в Москве

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Более пятидесяти самолетов ушло на запасные аэродромы в воскресенье из-за ограничений работы аэропортов Москвы, сообщил Минтранс РФ.

"Минувшей ночью и ранним утром из-за временно вводимых ограничений на использование воздушного пространства на запасные аэродромы "ушел" 51 самолет", - сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы. По данным Минтранса, 32 рейса задержаны на вылет более двух часов. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

Обстановка в терминалах спокойная, отмечается в сообщении. На месте работают инспекторы Ространснадзора.