Обломки БПЛА упали на территорию аэропорта Шереметьево

Пострадавших и разрушений нет

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Падение обломков БПЛА зафиксировано на территории столичного аэропорта Шереметьево, сообщила пресс-служба авиагавани утром в воскресенье.

"Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в мессенджере Max.

Пострадавших и разрушений нет, а сам аэропорт продолжает обслуживать пассажиров в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

