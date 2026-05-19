Москвич передал телефонным мошенникам золотые слитки и деньги на 13 млн рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Телефонные мошенники похитили у москвича пять слитков золота и деньги, сумма ущерба составили более 13,3 млн рублей, сообщили в столичном ГУ МВД во вторник.

Неизвестные по телефону убедили 26-летнего мужчину под предлогом декларирования денежных средств вскрыть сейф отца и забрать из него деньги".

Он должен был забрать из сейфа деньги, в том числе в иностранной валюте, а также пять слитков золота по 20 граммов каждый и передать их на улице женщине.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали подозреваемую - 21-летнюю жительницу столицы. Полученные деньги она перевела своим кураторам на криптокошелек, а золотые слитки отправила курьером на указанный ей адрес.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.