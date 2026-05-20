В Москве женщину, столкнувшую девочку на рельсы в метро, будут лечить принудительно

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Москве суд направил на принудительное лечение в стационаре специализированного типа женщину, которая 9 ноября 2025 года в метро столкнула на пути 13-летнюю девочку на почве внезапной личной неприязни, сообщила столичная прокуратура.

С учетом доказательств, представленных прокурором Московского метрополитена, суд установил, что 64-летняя подсудимая совершила преступление по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство). Однако комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что женщина страдает хроническим психическим расстройством.

"В момент совершения преступления она не могла осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими", - выяснили эксперты.

Пенсионерка столкнула девочку на рельсы на станции метро "Таганская". Ее задержали. После задержания она под видеозапись объяснила, что столкнула подростка на пути за "громкий смех и взгляды в ее сторону", так как сочла это личным оскорблением и захотела причинить девочке физическую боль.

С тех пор женщина находилась под стражей.

Москва Московский метрополитен Таганская
