Ряд улиц и набережных в центре Москвы перекроют 21-24 мая из-за полумарафона

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Движение для транспорта будет временно ограничено с 21 по 24 мая на некоторых улицах и набережных в центре Москвы, а также на участке Садового кольца из-за полумарафона "ЗаБег.РФ", сообщил столичный департамент транспорта.

В частности, движение будет закрыто с 00:01 21 мая до 06:00 24 мая на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, с 20:00 22 мая до 06:00 24 мая на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

Кроме того, не будет движения 23 мая с 05:00 до 21:00 на Большом Москворецком мосту, улице Варварка, а также в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки; с 08:00 до 14:30 на Малом Москворецком мосту; 23 мая с 08:00 до 15:00 на улице Большая Ордынка, с 08:00 до 15:30 на улицах Большая Полянка, Житная и Мытная.

23 мая с 08:00 до 16:00 будет закрыт проезд на Садовом кольце от дома 20 по Валовой улице до дома 15 на Новинском бульваре, на улице Новый Арбат и на съездах с улицы Остоженки в сторону Зубовского бульвара; с 08:30 до 13:30 - на Смоленской улице; с 09:00 до 13:30 - на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных.

Помимо этого, нельзя будет проехать 23 мая с 09:00 до 16:00 в Крымском проезде, с 09:00 до 19:30 на Пречистенской и Кремлевской набережных; с 09:00 до 20:30 на Москворецкой набережной.

Как сообщили в дептрансе, 23 мая до окончания мероприятия на участках временных ограничений будет запрещена парковка.

С 08:00 22 мая до 05:00 23 мая также будет закрыто пять полос с сохранением движения по первой полосе в обоих направлениях на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы.

23 мая с 00:01 до 15:00 будет организовано двустороннее движение в 1-м, 2-м и 3-м Кадашевских переулках, а также в 1-м Казачьем и Большом Толмачевском переулках. На этих участках будет запрещена парковка.

В сообщении отмечается, что 23 мая с 08:00 до 15:30 будет организован правый поворот с дублера внутренней стороны Садового кольца на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строение 1 по Валовой улице.