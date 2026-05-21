В Лобне возбуждено дело о гибели двух человек при взрыве в пятиэтажке

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Лобне утром в пятиэтажном доме произошел взрыв газа и начался пожар, погибли двое взрослых, есть и пострадавшие. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК), сообщил подмосковный главк СКР.

В СК сообщают о двух погибших и трех пострадавших жильцах двух квартир на третьем этаже.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, пострадали двое.

"Сегодня в Лобне в доме №8 на улице Калинина произошел пожар, обстоятельства которого выясняются. К сожалению, два человека погибли - 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Мои искренние соболезнования родным и близким. Две девочки - 11 лет и 3 года - доставлены в Лобненскую больницу", - написал он, уточнив, что дети отравились продуктами горения. Их скоро переведут в центр имени Рошаля в Красногорск.

По данным подмосковной прокуратуры, в одной из квартир этой пятиэтажки взорвалась газовоздушная смесь, обрушилась межквартирная стена и начался пожар. "Под завалами погибла 32-летняя женщина из соседней квартиры, госпитализированы двое ее детей 2 и 11 лет. Также погиб мужчина, проживавший в квартире, где произошел взрыв", - уточнило надзорное ведомство. По факту началась прокурорская проверка.