Мособлдума установила почетное звание для айтишников

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мособлдума одобрила закон о введении звания "Почетный работник информационных технологий Московской области".

Звание будут присваивать за заслуги в разработке инновационного программного обеспечения, во внедрении новых технологий, оптимизации и цифровой трансформации процессов, развитии инфраструктуры вычислительных ресурсов и систем хранения данных и другое, сообщил сайт регионального парламента.

Закон также заменяет тип почетного звания "Заслуженный работник" на "Почетный работник", чтобы "не было смешения наименований федеральных и региональных наград". Также уточняется наименование отдельных почетных званий, состав наградных комплектов, порядок представления к наградам Московской области.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов заявил, что его комитет одобрил соответствующий законопроект 23 апреля "в целях совершенствования наградной системы Московской области".