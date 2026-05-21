В Москве школьники взорвали петарды на репетиции последнего звонка

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В московской школе № 1526 два школьника получили травмы рук, когда взорвали принесенные петарды на репетиции последнего звонка, сообщили "Интерфаксу" в Департаменте образования и науки столицы.

"В школу была незамедлительно вызвана скорая помощь, ученики госпитализированы в детскую больницу имени Филатова", - говорится в сообщении.

Состояние школьников оценивается как стабильное, угрозы их жизни нет.

В инциденте разбираются правоохранительные органы. В департаменте заверили, что оказывают им полное содействие, кроме того, инициирована внутренняя проверка по факту случившегося.