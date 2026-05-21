Поиск

В Москве школьники взорвали петарды на репетиции последнего звонка

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В московской школе № 1526 два школьника получили травмы рук, когда взорвали принесенные петарды на репетиции последнего звонка, сообщили "Интерфаксу" в Департаменте образования и науки столицы.

"В школу была незамедлительно вызвана скорая помощь, ученики госпитализированы в детскую больницу имени Филатова", - говорится в сообщении.

Состояние школьников оценивается как стабильное, угрозы их жизни нет.

В инциденте разбираются правоохранительные органы. В департаменте заверили, что оказывают им полное содействие, кроме того, инициирована внутренняя проверка по факту случившегося.

Москва Последний звонок
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Похолодание сменит жару в Московском регионе на следующей неделе

В Москве побит температурный рекорд, державшийся 129 лет

 В Москве побит температурный рекорд, державшийся 129 лет

Температура в Москве превысила 30 градусов

Пик жары в Московском регионе пройдет на этой неделе

 Пик жары в Московском регионе пройдет на этой неделе

В Москве Садовое кольцо перекроют 24 мая для велофестиваля

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло пяти

Аномальная жара начнется в Москве с понедельника

 Аномальная жара начнется в Москве с понедельника

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

 "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

Пожар в Москве у Северо-Восточной хорды ликвидирован

 Пожар в Москве у Северо-Восточной хорды ликвидирован

Движение по Северо-Восточной хорде в Москве перекрыто из-за пожара
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9511 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов