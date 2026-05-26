ВККС рекомендовала назначить главу Мосгорсуда Михаила Птицына на второй срок

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рекомендовала назначить главу Мосгорсуда Михаила Птицына на второй срок.

"Михаил Юрьевич, вы рекомендованы, желаю вам всего хорошего", - сказал глава ВККС Владимир Попов.

По его словам, Птицыну были даны исключительно положительные характеристики, описывающие его как высококлассного юриста и грамотного руководителя. Компрометирующих его материалов не выявлено.

Кандидатуру Птицына также поддержал участвующий в заседании председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

Глава Мосгорсуда назначается на должность указом президента.

Птицын занимает должность председателя Мосгорсуда с 24 октября 2020 года. Также он возглавляет Совет судей РФ.