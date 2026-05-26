Поиск

ВККС рекомендовала назначить главу Мосгорсуда Михаила Птицына на второй срок

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рекомендовала назначить главу Мосгорсуда Михаила Птицына на второй срок.

"Михаил Юрьевич, вы рекомендованы, желаю вам всего хорошего", - сказал глава ВККС Владимир Попов.

По его словам, Птицыну были даны исключительно положительные характеристики, описывающие его как высококлассного юриста и грамотного руководителя. Компрометирующих его материалов не выявлено.

Кандидатуру Птицына также поддержал участвующий в заседании председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

Глава Мосгорсуда назначается на должность указом президента.

Птицын занимает должность председателя Мосгорсуда с 24 октября 2020 года. Также он возглавляет Совет судей РФ.

Мосгорсуд Михаил Птицын Высшая квалификационная коллегия судей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

 Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

Апрельская погода будет в Москве на этой неделе

В Москве к 2030 году запустят первую беспилотную линию метро

 В Москве к 2030 году запустят первую беспилотную линию метро

В Мытищах операторам кикшеринга дали две недели на переход на новые правила

Собянин и глава РЖД открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления

 Собянин и глава РЖД открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления

Т2 построит ВОЛС в Москве для повышения качества связи

Май в Москве завершится прохладной погодой

Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

Уничтожен четвертый БПЛА, летевший на Москву

Количество беспилотников, сбитых на подлете к Москве, достигло трех
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9584 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2333 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов