Движение на некоторых улицах в трех округах Москвы будет закрыто утром в среду

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Движение на ряде улиц в Центральном, Западном и Северо-Восточном округах Москвы будет закрыто утром в среду, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

"Сегодня утром временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц в ЦАО, ЗАО и СВАО", - говорится в сообщении Дептранса.

Движение закрыто до 08:00 на улице Хачатуряна от дома 12 корпус 2 до Отрадной улицы; до 11:00 на участках улиц: Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская, Минская, Каргопольская и Хачатуряна; до 11:00 в переулках: Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Климентовский, Озерковский и Малый Татарский и до 11:00 на съездах с проспекта Генерала Дорохова на улицу Минская при движении в центр и в область, уточнили в Детрансе.

До окончания мероприятий запрещена парковка на ряде улиц, добавили в ведомстве.