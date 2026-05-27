Поиск

В Москве начали отменять ограничения для транспорта

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве начали постепенно отменять ограничения для проезда транспорта, введенные ранее утром в центре, на западе и северо-востоке города из-за празднования Курбан-байрама, сообщил Дептранс.

В частности, движение открыто на улицах Хачатуряна, Каргопольская, Минская и Большая Татарская; в переулках: Климентовский, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Озерковский.

Кроме того, движение восстановлено на съездах с проспекта Генерала Дорохова на ул. Минская при движении в центр и в область; на съездах к перехватывающей парковке №9181 на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Минской улицы.

В ночь со вторника 26 мая на среду 27 мая отмечается один из двух главных мусульманских праздников - Курбан-байрам, также известный как Ид аль-Адха. Курбан-байрам начинают праздновать через 70 дней после Ураза-байрама, на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа. В отличие от многих других дат, Курбан-байрам отмечают несколько дней подряд. В исламских странах празднование может затянуться на две недели, где-то его отмечают пять дней, где-то - три.

Курбан-байрам Дептранс Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

 Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

Апрельская погода будет в Москве на этой неделе

В Москве к 2030 году запустят первую беспилотную линию метро

 В Москве к 2030 году запустят первую беспилотную линию метро

В Мытищах операторам кикшеринга дали две недели на переход на новые правила

Собянин и глава РЖД открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления

 Собянин и глава РЖД открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления

Т2 построит ВОЛС в Москве для повышения качества связи

Май в Москве завершится прохладной погодой

Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

Уничтожен четвертый БПЛА, летевший на Москву

Количество беспилотников, сбитых на подлете к Москве, достигло трех
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2341 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9602 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов