В Москве начали отменять ограничения для транспорта

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве начали постепенно отменять ограничения для проезда транспорта, введенные ранее утром в центре, на западе и северо-востоке города из-за празднования Курбан-байрама, сообщил Дептранс.

В частности, движение открыто на улицах Хачатуряна, Каргопольская, Минская и Большая Татарская; в переулках: Климентовский, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Озерковский.

Кроме того, движение восстановлено на съездах с проспекта Генерала Дорохова на ул. Минская при движении в центр и в область; на съездах к перехватывающей парковке №9181 на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Минской улицы.

В ночь со вторника 26 мая на среду 27 мая отмечается один из двух главных мусульманских праздников - Курбан-байрам, также известный как Ид аль-Адха. Курбан-байрам начинают праздновать через 70 дней после Ураза-байрама, на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа. В отличие от многих других дат, Курбан-байрам отмечают несколько дней подряд. В исламских странах празднование может затянуться на две недели, где-то его отмечают пять дней, где-то - три.