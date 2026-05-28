Мособлдума одобрила в первом чтении штрафы за продажу бензина подросткам

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мособлдума одобрила в первом чтении законопроект об административной ответственности за продажу бензина несовершеннолетним, штраф составит до 100 тысяч рублей.

"Проектом закона предлагается статью 3.4 Кодекса Московской области об административных правонарушениях дополнить новой частью, в соответствии с которой продажа горюче-смазочных материалов несовершеннолетним влечет наложение административного штрафа", - сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин, представляя документ.

Штрафы для граждан составят 5000 рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юрлиц - 100 тысяч рублей.

По словам Коркина, с начала года в Московской области было зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествий с участием спортивной мототехники, в которых погиб один ребенок и пострадали 13 детей. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано семь ДТП, в которых пострадали два ребенка.

23 апреля Мособлдума приняла закон о запрете продажи горюче-смазочных материалов несовершеннолетним на территории региона с 1 сентября 2026 года. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатуллин тогда уточнил, что исключением станут случаи, когда подросток имеет официальное право управления транспортными средствами.