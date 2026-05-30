Ряд центральных набережных и Новая площадь открыты для движения после забега

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Движение транспорта на Новой площади и нескольких московских набережных восстановлено после плановых ограничений, связанных с проведением забега "Зеленый марафон", сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"В центре постепенно снимают временные ограничения. Движение открыто: на Новой площади; на Краснохолмской набережной; на Гончарной набережной; на Котельнической набережной", - сообщается в телеграм-канале дептранса.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы 30 мая с ночи будут ограничивать движение транспорта по улицам и набережным из-за забега "Зеленый марафон".