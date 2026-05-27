В центре Москвы 30 мая перекроют улицы и набережные для "Зеленого марафона"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В центре Москвы в субботу 30 мая с ночи будут ограничивать движение транспорта по улицам и набережным из-за забега "Зеленый марафон", сообщил Департамент транспорта столицы.

Движение будет перекрыто с 01:00 до 20:00 на улицах Варварке, Ильинке и Москворецкой, на площади Васильевский Спуск и на Большом Москворецком мосту, с 07:00 до 11:15 на Гончарной и Краснохолмской набережных; с 07:00 до 11:45 на Котельнической набережной; с 07:00 до 12:30 на Софийской, Раушской, Космодамианской и Устьинской набережных, на Яузской и Садовнической улицах, на Большом и Малом Устьинских мостах и в Устьинском проезде.

Не будет проезда с 07:00 до 13:15 на Болотной улице, Москворецкой и Пречистенской набережных, Старой и Новой площадях, в Фалеевском переулке и Китайгородском проезде; с 07:00 до 13:45 на Кремлевской набережной; с 07:00 до 12:15 на улице Лужники; с 07:30 до 12:30 на Лужнецкой набережной; с 07:30 до 12:45 на улице Хамовнический Вал; с 07:30 до 13:00 на Фрунзенской набережной.

Будет закрыто движение по одной полосе на участке Москворецкой улицы от Москворецкой набережной до улицы Варварки с 00:01 28 мая до 01:00 30 мая; с 20:00 30 мая до 09:00 31 мая.

С 01:00 28 мая до 09:00 31 мая также ограничат движение по трем полосам на Большом Москворецком мосту от улицы Варварки до Болотной улицы.

На всех участках временных ограничений парковка будет запрещена с 00:01 30 мая до окончания мероприятия, отмечается в сообщении.

Также с 7 утра в субботу 30 мая примерно до 13:00 не будет движения трамваев между Покровскими воротами и Павелецким вокзалом.

Трамваи Т1 и Т2 в это время будут ходить со стороны метро "Павелецкая" - до метро "Пролетарская", со стороны метро "Комсомольская" - до Покровских Ворот. Трамваи А в это время поедут от МЦД "Калитники" через метро "Пролетарская" до МЦК "Дубровка". Дептранс рекомендует пользоваться метро.