Поиск

В центре Москвы 30 мая перекроют улицы и набережные для "Зеленого марафона"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В центре Москвы в субботу 30 мая с ночи будут ограничивать движение транспорта по улицам и набережным из-за забега "Зеленый марафон", сообщил Департамент транспорта столицы.

Движение будет перекрыто с 01:00 до 20:00 на улицах Варварке, Ильинке и Москворецкой, на площади Васильевский Спуск и на Большом Москворецком мосту, с 07:00 до 11:15 на Гончарной и Краснохолмской набережных; с 07:00 до 11:45 на Котельнической набережной; с 07:00 до 12:30 на Софийской, Раушской, Космодамианской и Устьинской набережных, на Яузской и Садовнической улицах, на Большом и Малом Устьинских мостах и в Устьинском проезде.

Не будет проезда с 07:00 до 13:15 на Болотной улице, Москворецкой и Пречистенской набережных, Старой и Новой площадях, в Фалеевском переулке и Китайгородском проезде; с 07:00 до 13:45 на Кремлевской набережной; с 07:00 до 12:15 на улице Лужники; с 07:30 до 12:30 на Лужнецкой набережной; с 07:30 до 12:45 на улице Хамовнический Вал; с 07:30 до 13:00 на Фрунзенской набережной.

Будет закрыто движение по одной полосе на участке Москворецкой улицы от Москворецкой набережной до улицы Варварки с 00:01 28 мая до 01:00 30 мая; с 20:00 30 мая до 09:00 31 мая.

С 01:00 28 мая до 09:00 31 мая также ограничат движение по трем полосам на Большом Москворецком мосту от улицы Варварки до Болотной улицы.

На всех участках временных ограничений парковка будет запрещена с 00:01 30 мая до окончания мероприятия, отмечается в сообщении.

Также с 7 утра в субботу 30 мая примерно до 13:00 не будет движения трамваев между Покровскими воротами и Павелецким вокзалом.

Трамваи Т1 и Т2 в это время будут ходить со стороны метро "Павелецкая" - до метро "Пролетарская", со стороны метро "Комсомольская" - до Покровских Ворот. Трамваи А в это время поедут от МЦД "Калитники" через метро "Пролетарская" до МЦК "Дубровка". Дептранс рекомендует пользоваться метро.

Дептранс Москва Зеленый марафон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосгордума досрочно прекратила полномочия столичного омбудсмена Потяевой

Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

 Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

Апрельская погода будет в Москве на этой неделе

В Москве к 2030 году запустят первую беспилотную линию метро

 В Москве к 2030 году запустят первую беспилотную линию метро

В Мытищах операторам кикшеринга дали две недели на переход на новые правила

Собянин и глава РЖД открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления

 Собянин и глава РЖД открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления

Т2 построит ВОЛС в Москве для повышения качества связи

Май в Москве завершится прохладной погодой

Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

Уничтожен четвертый БПЛА, летевший на Москву
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2348 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9609 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов