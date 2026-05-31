Поиск

Жителей Москвы предупредили о возможном дожде и грозе в воскресенье

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС предупредил в воскресенье об ожидающихся дожде и грозе в Москве.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа 31 мая местами в городе Москва ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15м/с", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и парковаться в безопасных местах.

Накануне ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила "Интерфаксу", что постепенное повышение температуры начнется в Москве в выходные, к летним значениям она вернется со 2 июня, столбики термометров будут достигать отметки в плюс 25 - плюс 27 градусов.

Москва МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение на северо-востоке МКАД восстановлено после аварии

Пробка в 3,5 км образовалась на МКАД из-за аварии с тремя грузовиками

Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе

Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

 Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам

 В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам

Мосгордума досрочно прекратила полномочия столичного омбудсмена Потяевой

Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

 Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

Апрельская погода будет в Москве на этой неделе

В Москве к 2030 году запустят первую беспилотную линию метро

 В Москве к 2030 году запустят первую беспилотную линию метро

В Мытищах операторам кикшеринга дали две недели на переход на новые правила
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9656 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2401 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов