Жителей Москвы предупредили о возможном дожде и грозе в воскресенье

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС предупредил в воскресенье об ожидающихся дожде и грозе в Москве.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа 31 мая местами в городе Москва ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15м/с", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и парковаться в безопасных местах.

Накануне ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила "Интерфаксу", что постепенное повышение температуры начнется в Москве в выходные, к летним значениям она вернется со 2 июня, столбики термометров будут достигать отметки в плюс 25 - плюс 27 градусов.