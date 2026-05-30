Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Постепенное повышение температуры начнется в Москве в выходные, к летним значениям она вернется со 2 июня, столбики термометров будут достигать отметки в плюс 25 - плюс 27 градусов, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Погода меняется, но меняется не так быстро, постепенно. (...) В среднем, выходные, конечно, будут ещё не очень тёплые, и температура будет в субботу на 6 градусов ниже нормы, а в воскресенье - на 4 ниже нормы. С началом календарного лета продолжится повышение температуры", - сказала Паршина.

Она уточнила, что 30 мая ожидается днём кратковременный дождь, температура плюс 13 - плюс 15. 31 мая облачно с прояснениями, днём кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Температура еще повысится и будет плюс 15 - плюс 17.

В первый день календарного лета, 1 июня, местами кратковременный дождь, плюс 17 - плюс 19. Такая температура будет примерно на 3 градуса ниже климатических показателей.

Во вторник, 2 июня, местами небольшой дождь, облачно с прояснениями. Но, как отметила Паршина, дневная температура приблизится к плюс 23 и будет соответствовать норме. Согласно прогнозу, будет плюс 18 - плюс 23.

3 и 4 июня в Москве прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, днём плюс 20 - плюс 25, что, по словам метеоролога, "уже является нормой для начала июня". По предварительным прогнозам, 5-7 июня местами может пройти небольшой дождь, но довольно тепло, днём плюс 22 - плюс 27.

Гидрометцентр Москва Людмила Паршина
