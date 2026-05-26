Поиск

Средняя температура мая 2026 г. в Москве ожидается около нормы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Средняя температура в Москве в мае 2026 года, по предварительным данным, несмотря на резкие колебания температуры и сильную жару, будет около нормы, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Этот май, предварительно, будет около нормы, причем на положительном фоне. Из-за таких своих больших температурных колебаний", - сказала Макарова.

Она отметила, что "холодный" май, когда средня температура за месяц была ниже нормы, за последние годы наблюдался в 2022 году, когда температура была на 2-3 градуса ниже нормы. Ниже нормы почти на градус в мае температура была в 2023 и 2024 годах.

В период с 18 по 22 мая этого года в Москве была сильная жара с отклонением температуры от нормы на 7-9 градусов. Температура воздуха достигала рекордных отметок и превышала плюс 30 градусов.

Гидрометцентр Москва Марина Макарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Последние звонки" прозвучат в РФ 26 мая для более 660 тыс. школьников

 "Последние звонки" прозвучат в РФ 26 мая для более 660 тыс. школьников

Россия надеется поставлять в Бразилию нефтегазовое оборудование

В Калининградской области объявлена беспилотная опасность

Лавров сообщил Рубио о предстоящих ударах по целям в Киеве

Приемная кампания 2026 года в вузах и колледжах пройдет с 20 июня по 15 августа

Что произошло за день: понедельник, 25 мая

Правительство РФ с июля запустит новую программу льготных кредитов для МСП со ставкой на уровне "ключа"

МИД РФ требует от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона

 МИД РФ требует от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона

Правительство внесло изменения в "дорожную карту" газификации Камчатки

Закон об освобождении от просроченных кредитов участников СВО подписан президентом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2327 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9579 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов