Средняя температура мая 2026 г. в Москве ожидается около нормы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Средняя температура в Москве в мае 2026 года, по предварительным данным, несмотря на резкие колебания температуры и сильную жару, будет около нормы, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Этот май, предварительно, будет около нормы, причем на положительном фоне. Из-за таких своих больших температурных колебаний", - сказала Макарова.

Она отметила, что "холодный" май, когда средня температура за месяц была ниже нормы, за последние годы наблюдался в 2022 году, когда температура была на 2-3 градуса ниже нормы. Ниже нормы почти на градус в мае температура была в 2023 и 2024 годах.

В период с 18 по 22 мая этого года в Москве была сильная жара с отклонением температуры от нормы на 7-9 градусов. Температура воздуха достигала рекордных отметок и превышала плюс 30 градусов.