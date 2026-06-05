Аэропорт Ярославля и подмосковный Жуковский не обслуживают рейсы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Ярославля (Туношна) и аэропорт Жуковский в подмосковном Раменском временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщили в Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

В настоящее время московские аэропорты Домодедово и Внуково работают по согласованию с соответствующими органами.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух беспилотниках, уничтоженных на подлете к столице.