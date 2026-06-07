Поиск

На ряде улиц Мещанского района столицы возобновлено движение

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Олимпийский проспект, улицы Дурова и Делегатская, а также боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады вновь доступны для движения автотранспорта после плановых ограничений, связанных с проведением "Красочного забега", сообщает в воскресение днем столичный департамент транспорта.

"В центре постепенно снимают временные ограничения. Движение открыто: на Олимпийском проспекте; на улице Дурова; на Делегатской улице; в боковом проезде внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

Ранее дептранс сообщал о перекрытии в воскресенье движения для транспорта на некоторых центральных улицах Москвы из-за забега.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сильная жара ожидается в Москве на следующей неделе

 Сильная жара ожидается в Москве на следующей неделе

Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 12

Число сбитых при подлете к Москве беспилотников выросло до десяти

До 11 увеличилось количество сбитых на подлете к Москве БПЛА

Сбит седьмой летевший на Москву беспилотник

До шести увеличилось количество БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Уничтожен третий беспилотник, пытавшийся атаковать Москву

Ограничения введены в Домодедово

Уничтожен летевший на Москву БПЛА

Роспотребнадзор разрешил купаться в восьми зонах отдыха в Москве

 Роспотребнадзор разрешил купаться в восьми зонах отдыха в Москве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9793 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2493 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов