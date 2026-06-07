На ряде улиц Мещанского района столицы возобновлено движение

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Олимпийский проспект, улицы Дурова и Делегатская, а также боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады вновь доступны для движения автотранспорта после плановых ограничений, связанных с проведением "Красочного забега", сообщает в воскресение днем столичный департамент транспорта.

"В центре постепенно снимают временные ограничения. Движение открыто: на Олимпийском проспекте; на улице Дурова; на Делегатской улице; в боковом проезде внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

Ранее дептранс сообщал о перекрытии в воскресенье движения для транспорта на некоторых центральных улицах Москвы из-за забега.