Гидрометцентр ожидает, что дожди усилятся в Москве в среду и четверг

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Дожди усилятся в Московском регионе к середине недели, что приведет и к падению дневной температуры, в среду воздух прогреется лишь до плюс 20 градусов; к пятнице погода улучшится, неделя в столице завершится солнечными теплыми выходными с температурой до плюс 29 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

"Усиление дождей в середине недели будет связано с возникновением циклона на волне приблизившегося к Москве с запада атмосферного фронта и его дальнейшего перемещения на восток. Дожди ограничат дневную температуру воздуха в среду и четверг. В пятницу погода улучшится, на фоне роста атмосферного давления вероятность осадков будет минимальна, в дневные часы воздух будет хорошо прогреваться. Неделя в столице завершится солнечными теплыми выходными", - заявили в Гидрометцентре.

Согласно прогнозу, во вторник, 28 июля, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, в Москве плюс 15-17, по области плюс 12-17. Днем облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, по области местами гроза, в Москве плюс 25-27, по области плюс 23-28. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 17 м/с.

В среду, 29 июля, облачно, небольшой дождь, местами умеренный, на западе области - сильный. Ночью в Москве плюс 15-17, по области плюс 12-17. Днем температура в Москве понизится, по сравнению со вторником, в Москве столбики термометров не поднимутся выше плюс 18-20, по области плюс 17-22.

Прохладная погода сохранится и в четверг, 30 июля. Прогнозируется облачная погода, дождь, по области местами сильный. Ночью в Москве плюс 14-16, по области плюс 11-16, днем в Москве плюс 20-22, по области плюс 1823.

По предварительные прогнозам, в пятницу, 31 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью плюс 13 - плюс 18, днем плюс 22-27. В субботу, 1 августа, переменная облачность, без осадков, ночью плюс 12-17, днем плюс 24-29.