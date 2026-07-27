Гроза ожидается в Москве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о ливнях и грозах, которые ожидаются в Москве в ближайшее время и до конца понедельника.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня 27 июля местами в столице ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, гроза. При грозе усиление ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.