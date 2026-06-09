Парковка на улицах Москвы 12-13 июня будет бесплатной

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Парковка в Москве 12 и 13 июня в честь Дня России будет бесплатной, парковки со шлагбаумом будут работать платно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"12 и 13 июня в честь Дня России парковки в Москве будут бесплатными. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max во вторник.

Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме, уточнил мэр.