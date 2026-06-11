Житель Подмосковья задержан по подозрению в угонах премиальных автомобилей в Москве

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Столичная полиция задержала подозреваемого в угонах автомобилей в Москве, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин в четверг.

Он рассказал, что в полицию обратился житель Белгородской области, у которого угнали машину, припаркованную у дома на Пролетарском проспекте.

По его словам, оперуполномоченные уголовного розыска УВД по Южному округу столицы, Управления уголовного розыска московского Главка и Главного управления уголовного розыска МВД России при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого на территории Ярославской области. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель Подмосковья.

Полицейские установили причастность фигуранта к еще одному аналогичному эпизоду противоправной деятельности, совершенному в 2022 году. "По версии следствия, подозреваемый также похитил премиальный внедорожник, припаркованный на улице Борисовские Пруды", - рассказал Васенин.

По его данным, похищенная у жителя Белгородской области иномарка обнаружена и изъята. В скором времени она будет возвращена законному владельцу. Второй автомобиль подозреваемый продал, его местонахождение устанавливается.

Следователем ОМВД России по району Москворечье-Сабурово Москвы возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Фигурант заключен под стражу. "Устанавливаются все эпизоды его противоправной деятельности и возможные соучастники", - добавил Васенин.