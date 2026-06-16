Ряд улиц и набережных перекрыт в центре Москвы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU -Столичный департамент транспорта сообщил о временном ограничении движения на ряде улиц и набережных в центре Москвы.

"Движение временно закрыто на улице Тверская при движении в центр, на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту, на Моховой улице, в Театральном проезде, на Новой площади, на Старой площади", - говорится в телеграм-канале департамента.

Кроме того, нет движения в Китайгородском проезде, на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Кудринской улицы, на Смоленской улице при движении в центр.