Шесть БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Накануне московский мэр проинформировал, что в июле в сторону Московского региона летело 6 тыс. 225 БПЛА, 780 было сбито на подлете к столице.

В ночь на субботу сообщалось о ликвидации четырех беспилотников, направлявшихся к Москве