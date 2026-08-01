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В ресторане на Кудринской площади в Москвы взорвалась самодельная бомба

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в результате взрыва самодельного взрывного устройства в ресторане на Кудринской площади в Москве погибли три человека, в том числе женщина, принесшая бомбу, пострадали более 20 человек.

"В Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей. 21 человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в комитете.

В НАК добавили, что в настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в субботу в пресс-службе столичного управления МВД РФ журналистам сообщили, что взрыв произошел около летнего кафе в районе дома №1 на Кудринской площади в центре Москвы.

На месте инцидента работают следователи и криминалисты столичного управления СК РФ.

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