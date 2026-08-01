Три человека погибли, 15 пострадали при взрыве у летнего кафе в центре Москвы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Взрыв произошел около летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.

"Пострадавшим при взрыве в ресторане в Москве оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заявил журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

В управлении уточнили, что взрыв произошел в районе дома 1 на Кудринской площади около восьми вечера в субботу.

На месте происшествия работает следственная оперативная группа ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками оперативных служб столицы.

Ранее в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что взрыв произошел в итальянском ресторане в высотном здании на Кудринской площади.