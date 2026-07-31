Роспотребнадзор признал воду из московских родников непригодной для питья

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Употребление воды из московских родников может привести к инфекционным заболеваниям, включая гепатит А и острые кишечные инфекции, предупредили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"По результатам ежегодного мониторинга вода из родников на территории города не отличается постоянством состава и качества и не всегда соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответственно не может использоваться населением для питьевых целей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили, что использование водного объекта, в том числе родника, в питьевых целях допускается исключительно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве санитарно-эпидемиологические заключения на использование родников, расположенных на территории города, для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не выдавались", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, на территории Москвы находится "значительное количество родников, пользующихся популярностью у населения", в том числе: родник "Лебедь" в парке "Покровское-Стрешнево" на северо-западе; родник в районе Кузьминки на юго-востоке; 12 родников на территориях Солнцево, Ново-Переделкино, Раменок, Крылатского и Филевского парка на западе; два родника в районах Бибирево и Свиблово на северо-востоке; девять родников в заказнике "Теплый Стан" на юго-западе; шесть родников в Зеленограде и один в Новой Москве.

"Родники являются незащищенными от поверхностного загрязнения источниками воды. Качество воды в них зависит от сезона года, санитарного состояния прилегающей территории, выпадения осадков, оборудования самого источника. Употребление воды из неизвестного и незащищенного источника может привести к различным инфекционным заболеваниям, такими как гепатит А, лептоспироз, острые кишечные инфекции и других", - пояснили в ведомстве.

В случае если отказ от употребления воды из известного родника невозможен, то пить ее можно исключительно после кипячения, добавили там.