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Собянин пообещал, что виновные в теракте на Кудринской площади будут найдены

Собянин пообещал, что виновные в теракте на Кудринской площади будут найдены
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Павел Селезнев/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин назвал жестоким террористическим актом взрыв в ресторане на Кудринской площади, произошедший в субботу вечером, и сообщил, что пострадавшие находятся в городских больницах, им оказывают всю необходимую помощь.

"Вчера в Москве был совершён жестокий террористический акт, унёсший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь", - написал Собянин в своем канале в Мах.

Он сообщил, что "правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего". "Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание", - заверил мэр.

Собянин выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

1 августа в пресс-службе столичного управления МВД журналистам сообщили, что взрыв произошел около летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы, три человека погибли. Взрыв произошел в районе дома 1.

Сергей Собянин Москва Кудринская площадь
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