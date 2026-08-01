Взрыв произошел в ресторане в центре Москвы, есть погибшие и пострадавшие

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в высотном здании на Кудринской площади в Москве в итальянском ресторане, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"В результате взрыва есть погибшие, точное число которых уточняется, а также около 20 пострадавших", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Причины взрыва выясняются, сообщили правоохранители.