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Кратковременный дождь и гроза прогнозируются в среду днем в Москве

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Кратковременный дождь и гроза в отдельных районах столицы ожидаются в среду днём, сообщили в главном управлении МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, 17 июня 2026 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 16 на 17 июня 10...12ºС. Днём 17 июня 17...19ºС. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днём кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днём местами порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Москва
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