Ограничения сняты во Внуково, Домодедово работает по согласованию

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Внуково возобновил работу, столичный Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - заявили в агентстве.

В настоящее время не принимают и не отправляют самолеты аэропорты Ярославля, Казани, Бугульмы, Калуги, Нижнекамска, Нижнего Новгорода и столичный Жуковский.