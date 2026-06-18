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Подмосковные автобусы меняют схему движения из-за перекрытий

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Московской области из-за перекрытий дорог автобусы нескольких маршрутов изменили схему проезда, сообщил подмосковный перевозчик "Мострансавто".

"Орехово-Зуево, улица Ленина, движение перекрыто. Затронутые маршруты: №№1, 3, 8, 12. Отменены остановки: "КНФ", "ОКФ", "Больница №2", "Двор стачки", "Почта". Электросталь, улица Радио. (...) Затронутый маршрут: №11. Организованно движение в объезд. Остановки сохраняются", - говорится в сообщении.

Также движение транспорта остановлено на пересечении Дзержинского и Новоегорьевского шоссе. Затронуты маршруты: №№1к, 4к, 872, 943. В районе остановки "Таможня" на Дзержинском шоссе движение перекрыто. Автобусы №№ 20, 21, 347 едут в объезд через промзону Силикат. Дорога в сторону также Силиката перекрыта для автомобилей. Сотрудники ГАИ пропускают только общественный транспорт.

На трассе М-7 "Волга" затруднено движение. Транспорт пропускают только по одной полосе. Затронуты маршруты: №№21, 26, 375к.

Кроме того, в Москве в Капотне ограничено движение по Бесединскому шоссе, улицам Капотня и Верхние Поля, как сообщалось ранее. Автобусы подмосковных маршрутов №№305, 347, 595, 1063 следуют по МКАД до метро "Котельники".

Котельники МКАД Мострансавто Орехово-Зуево Электросталь Московская область
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