Движение временно закроют в районе спортивной арены "Лужники" 21 июня

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В воскресенье, 21 июня, в районе спортивной арены "Лужники" будет временно закрыто движение из-за проведения концерта, сообщили в столичном департаменте транспорта в субботу.

Движение будет закрыто с 08:00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора; с 19:00 до окончания мероприятия - на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде № 2309, в переулке Хользунова, а также на дублёре Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 по Комсомольскому проспекту.

Кроме того, с 00:01 21 июня до окончания мероприятия на некоторых участках будет запрещена парковка.

Согласно отрытым данным, 21 июня в "Лужниках" состоится концерт группы "Кино".