Поиск

Движение временно закроют в районе спортивной арены "Лужники" 21 июня

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В воскресенье, 21 июня, в районе спортивной арены "Лужники" будет временно закрыто движение из-за проведения концерта, сообщили в столичном департаменте транспорта в субботу.

Движение будет закрыто с 08:00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора; с 19:00 до окончания мероприятия - на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде № 2309, в переулке Хользунова, а также на дублёре Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 по Комсомольскому проспекту.

Кроме того, с 00:01 21 июня до окончания мероприятия на некоторых участках будет запрещена парковка.

Согласно отрытым данным, 21 июня в "Лужниках" состоится концерт группы "Кино".

Москва Лужники
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Плавное понижение температуры ожидается в Москве в течение следующей недели

 Плавное понижение температуры ожидается в Москве в течение следующей недели

Сбито два беспилотника, летевших на Москву

Жуковский не обслуживает рейсы, Домодедово работает по согласованию

На подлете к Москве сбили 76 беспилотников

Плавное понижение температуры воздуха прогнозируется в Москве в течение следующей недели

 Плавное понижение температуры воздуха прогнозируется в Москве в течение следующей недели

"Шереметьево" обслуживает рейсы по согласованию

Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" приостановили обслуживание рейсов

ФАС направила запрос о ценах на топливо частной сети АЗС столичного региона "Трасса"

Движение на улице Капотня в Москве восстановили после введенных накануне ограничений

Движение на юго-востоке Москвы восстанавливается после утренних ограничений
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2755 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10011 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов