Москвичей предупредили о возможных ограничениях на станциях метро близ "Лужников"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ситуативные ограничения возможны в Москве на станциях метро вблизи стадиона "Лужники" в воскресенье в связи с проведением концерта, сообщает столичный департамент транспорта в мессенджере Мах.

Так, южный вестибюль станции "Спортивная" перед мероприятием будет работать только для выхода пассажиров, после - только для входа.

Ранее дептранс сообщал, что в воскресенье в районе спортивной арены "Лужники" будет временно закрыто движение из-за проведения концерта.

Согласно отрытым данным, 21 июня в "Лужниках" состоится концерт группы "Кино".



