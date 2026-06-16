В центре Москвы в ночь на воскресенье перекроют улицы ради забега

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы в ночь с 20 на 21 июня будут перекрывать набережные и улицы для проведения "Ночного забега", сообщил городской Дептранс.

Движение будет закрыто с 00:01 18 июня до 12:00 21 июня на Университетской площади от улицы Косыгина до улицы Академика Самарского в обоих направлениях; с 15:00 20 июня до 02:00 21 июня на Тестовской улице от 1-го Красногвардейского проезда до Пресненской набережной, а также на Пресненской набережной от Тестовской улицы до Краснопресненской набережной и на Краснопресненской набережной от Пресненской набережной до Смоленской набережной.

Не будет движения с 20:00 20 июня до 02:00 21 июня на Шелепихинской набережной от улицы Эрисмана до Тестовской улицы; с 21:00 20 июня до 00:50 21 июня на улице 1905 года от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной; с 21:00 20 июня до 01:00 21 июня на Смоленской набережной от Краснопресненской набережной до Бородинского моста. А также на Бородинском мосту от Смоленской улицы до Большой Дорогомиловской улицы и на Большой Дорогомиловской улице от Бородинского моста до 1-й Бородинской улицы в сторону области.

Движение будет перекрыто с 21:00 20 июня до 01:20 21 июня на набережной Тараса Шевченко от Бородинского моста до Новоарбатского моста; с 21:00 20 июня до 01:30 21 июня на Бережковской набережной от Бородинского моста до Воробьевского шоссе; с 21:00 20 июня до 01:40 21 июня на Воробьевском шоссе от Бережковской набережной до улицы Косыгина.

Помимо этого, будет закрыто движение с 21:00 20 июня до 02:00 21 июня на улице Косыгина от Воробьевского шоссе до Мичуринского проспекта в сторону Воробьевского шоссе, а также от Мичуринского проспекта до Университетской площади в обоих направлениях.

С 21:00 20 июня до 02:00 21 июня будет также ограничено движение по первой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади в сторону Мичуринского проспекта.

В субботу на участках ограничений будет запрещена парковка с 00:01 до окончания мероприятия, уточнили в департаменте.